На реконструкцию протезно-ортопедического центра в Донецке выделили 1 миллиард рублей

Для центра закупят современное оборудование для создания протезов. Фото: Пушилин/ТГ

Из Резервного фонда Президента России Владимира Путина был выделен один миллиард рублей на реконструкцию и модернизацию протезно-ортопедического центра в Донецке. В будущем центр сможет помогать жителям не только ДНР, но и других регионов страны. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— Средства будут направлены на проведение комплексных строительно-монтажных работ, модернизацию оборудования. Здесь появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что на базе центра создадут отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанное на 60 мест.

— Планируется, что наш обновленный протезно-ортопедический центр сможет оказывать помощь пациентам не только из ДНР, но и соседних регионов. Благодарим Президента России за это важное решение! — отметил Пушилин.

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