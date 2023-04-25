В Мариуполе очередным новоселам вручили ключи от долгожданных квартир в современных девятиэтажках

Жителям Мариуполя продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Новые дома по проспекту Ленина, 146 и проспекту Строителей, 3 в Мариуполе, возведение которых курировала публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», приняли новоселов.

- По приглашению жильцов поднялись с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в несколько квартир. Везде отличный качественный ремонт, в ванной комнате – хорошая сантехника, на кухне – мебель и электроплиты, - рассказывает Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев. - В общем, все самое необходимое для жизни есть. И это, не считая благоустроенных дворов с детским игровым городком, площадкой со спортивными тренажерами и удобной парковочной зоной.

В каждой квартире выполнен качественный ремонт. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Жителям Мариуполя продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Генеральный директор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян отметил, что в круглосуточном режиме под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина Стройкомплекс России в лице Министерства строительства и ППК «Единый заказчик» ведут интенсивную работу по восстановлению Мариуполя и строительству новых многоквартирных домов для его жителей.

- Жилой комплекс на проспекте Ленина уже стал одной из визитных карточек Мариуполя, - говорит Оганесян. - В сжатые сроки и в достаточно сложных условиях строителям удалось построить здесь уже восемь вот таких прекрасных и комфортных домов на более чем 700 квартир. В мае мы планируем полностью завершить благоустройство и сдать оставшиеся корпуса.

Жителям Мариуполя продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Жителям Мариуполя продолжают вручать ключи от квартир в новостройках. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

А площадь нового введенного в эксплуатацию многоэтажного дома по проспекту Строителей составляет почти восемь тысяч квадратных метров.

- В девятиэтажном доме расположено 70 комфортных одно-, двух- и трехкомнатных квартир с функциональной планировкой и просторной площадью, - рассказывают «Комсомолке» в «Едином заказчике». - Все они сдаются с чистовой внутренней отделкой, оборудованы сантехникой и электроплитами. Придомовая территория обустроена современной детской площадкой и зоной парковки. Помимо этого, в доме установлено два безопасных и современных лифта, а также оборудовано помещение консьержа.

В каждой квартире выполнен качественный ремонт. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Многие новоселы не скрывают эмоций – они рады, что наконец-то у них вновь появилось жилье. Да еще какое! Современные квартиры в современных многоэтажках.

- Мне нравится здесь большая кухня, и вообще все комнаты светлые и просторные, - говорит получившая квартиру мариупольчанка. – И здесь необычная планировка квартиры, мне кажется, раньше в Мариуполе такой нигде не было.

Помимо строительства нового жилья, компания «Единый заказчик в сфере строительства» ведет ремонтно-восстановительные работы жилого фонда города. По состоянию на конец первого квартала этого года ремонт ведется более чем в 1600 многоквартирных домах Мариуполя.

В Мариуполе ведется интенсивная работа по восстановлению города. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Напомним, что также «Единый заказчик» сейчас восстанавливает два ведущих высших учебных заведений города Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета (МГУ).

- В десяти корпусах ПГТУ и двух корпусах МГУ строителями сейчас ведутся работы по переустройству наружных и внутренних инженерных сетей, - сообщили «КП» в пресс-службе компании. - Практически везде завершены работы по демонтажу поврежденных и аварийных конструкций.

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