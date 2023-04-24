В 2023 году регионы-шефы восстановят в ДНР более 1600 объектов: что будет сделано

Регионы-шефы восстановят в Республике более 1600 объектов в этом году Фото: Александр ИВАНОВ

На 2023 регионами Российской Федерации запланировано выполнение работ на 1 615 объектах. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

- Среди 1615 объектов: 91 школа; 63 детских сада; 32 лечебных учреждения; 439 многоквартирных жилых домов; 84 дороги; 9 мостов; 16 объектов культуры; 8 объектов спорта; 230 административных объектов; 643 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из 1 615 объектов на 18 объектах работы завершены, на 451 объекте ведутся работы силами 4163 человек с привлечением 578 единиц техники, - уточнили в ведомстве.

Также в Минстрое сообщили, что в рамках подписанных в прошлом году соглашений с регионами Российской Федерации было запланировано выполнение работ на 2 053 объектах.

- В их числе - 119 школ; 91 детский сад; 21 лечебное учреждение; 466 многоквартирных жилых дома; 174 улицы; 259 административных объектов, в том числе культуры, спорта; 923 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из 2 053 объектов работы завершены на 2 011 объектах, - перечислили в министерстве и добавили, что по итогам работы в 2022 году было введено в эксплуатацию 25 многоквартирных домов общей площадью более 164 тысяч квадратных метров - позволяет обеспечить новым комфортным жильем более 1700 семей граждан Республики.

Помимо этого, масштабные планы по восстановлению и строительству у публично-правовой компании «Единый заказчик». Среди крупных проектов ПКК – возведение перинатального центра в Донецке, восстановление «Мариупольского государственного университета», строительство и восстановление многоквартирных домов в Мариуполе.

Также в Минстрое ДНР рассказали о масштабных планах публично-правовой компании «Военно-строительный комплекс». Силами ПКК предусмотрено строительство многофункционального медицинского центра (ФМБА России) в Мариуполе; строительство пожарного депо №74 и пожарного депо №75 в Мариуполе; строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест в Мариуполе; строительство детского сада и школы в Мариуполе; строительство госпиталя на 200 мест в Донецке.

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