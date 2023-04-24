Два крупнейших вуза Мариуполя восстановят к 1 сентября 2023 года: какие работы сейчас ведутся в ПГТУ и МГУ

В Мариуполя восстанавливают два крупнейших вуза (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» восстанавливают два ведущих высших учебных заведений города Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) и Мариупольского государственного университета (МГУ).

- В десяти корпусах ПГТУ и двух корпусах МГУ строителями сейчас ведутся работы по переустройству наружных и внутренних инженерных сетей, - рассказывают «Комсомолке» в пресс-службе компании. - Практически везде завершены работы по демонтажу поврежденных и аварийных конструкций.

В Мариуполя восстанавливают два крупнейших вуза (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

Сейчас в ряде корпусов Приазовского технического университета специалисты производят внутреннюю отделку помещений, а Мариупольском госуниверситете - укрепляют стены и меняют поврежденные железобетонные плиты покрытия.

- Во всех корпусах вузов строителями будут заменены системы водоснабжения, отопления и вентиляции, - говорят в компании «Единый заказчик в сфере строительства». - Уже монтируются новые кровельные и оконные конструкции, ремонтируются поврежденные перекрытия, полы и стены помещений.

В компании отметили, что все работы выполняются в соответствии с современными требованиям и нормами безопасности.

- Помимо капитального ремонта, специалистами будут также модернизированы пожарная и охранная сигнализации, установлена новая система видеонаблюдения, - подчеркнули в «Едином заказчике».

В Мариуполя восстанавливают два крупнейших вуза (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ

Кроме этого, сейчас специалисты компании разрабатывают проектную документацию по комплексному благоустройству территории ПГТУ и устройству там современного университетского квартала.

- Университетский квартал позволит объединить молодежь города и даст новые возможности для развития образовательного и творческого потенциала, - уверены в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Завершить все восстановительные работы планируется уже 1 сентября этого года.

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