Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами

В Донецке продолжается создание перинатального центра

В Донецке продолжается создание перинатального центра. Он возводится по поручению Президента России Владимира Путина. Под контролем публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» работы выполняют более 800 строителей. Строители трудятся в две смены без выходных.

Сегодня временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин проинспектировали ход работ.

- Строительство идет опережающими темпами. 850 специалистов показывают впечатляющие результаты. Общая площадь центра вместе с пищеблоком составит 29 тысяч квадратных метров. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений, монтажу окон, фасада и прокладке инженерных сетей, - отметил Денис Пушилин.

Денис Пушилин и Марат Хуснуллин проинспектировали ход работ. Фото: Скрин видео / t.me/pushilindenis

Руководитель Республики также подчеркнул, что новый центр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по направлениям акушерства, перинатологии и неонатологии.

- Спасибо руководству Российской Федерации за такую заботу о материнстве и детстве региона, - добавил Пушилин.

Марат Хуснуллин сделал акцент на том, что уже необходимо формировать коллектив. Открытие учреждения запланировано на конец текущего года.

Вице-премьер заявил, что крайне важно держать набранный темп, чтобы реализовать всё запланированное и женщины региона уже в этом году смогли пользоваться услугами высокотехнологичного центра, рожать в комфортных условиях под наблюдением профессиональных специалистов.

- Наша ключевая задача – закончить до 1 декабря все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Региону же необходимо найти главного врача и начать формировать профессиональную команду медиков, чтобы до конца года объект начал полноценно действовать, - отметил заместитель Председателя Правительства.

Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами. Фото: Скрин видео / t.me/pushilindenis

Открытие нового перинатального центра ждут в регионе с нетерпением.

- Очень хочется, чтобы у нас скорее появился такой большой и современный центр, - говорит дончанка Екатерина Марченко. – Для будущих мамочек это очень важно. Ведь окружающая обстановка, состояние больницы, палат... все это по-своему влияет на настроение и мам, и малышей.

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