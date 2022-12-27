У подозреваемых в убийстве 8 человек в Макеевке изъяты автомат АК-74, патроны и гранаты: К расследованию преступления подключился Следственный комитет

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России подключился к расследованию резонансного убийства семьи из восьми человек, в том числе детей, в Макеевке. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

- К работе на месте происшествия были привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск, - говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в убийстве, был оперативно установлен.

- Позже в одной из квартир в городе Донецке были задержаны 4 человека, - рассказывают в ведомстве. - В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу.

Сейчас правоохранительными органами решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

121-й военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в Макеевке. Подозреваемым инкриминируют: «убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, что сообщение об убийстве семьи из восьми человек в райотдел полиции поступила в 21:15 26 декабря. В городе был объявлен план-перехват. Выяснилось, что злоумышленники скрылись с места на угнанном автомобиле. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны по «горячим следам».

Тем временем, отец девушки, одной из восьми погибших членов семьи, опроверг версию, что мотивом убийства стало ограбление. По его словам, из дома ничего не пропало, на месте остались все ценные вещи. Был угнан только автомобиль.

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