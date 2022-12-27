Подозреваемые в убийстве задержаны. Фото: МВД ДНР

В ДНР по «горячим следам» задержали подозреваемые в убийстве восьми человек, в том числе четверых детей, и угоне автомобиля Skoda в Червоногвардейском районе Макеевки. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

- Правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества, - сообщили полицейские.

В МВД ДНР отметили, что за совершенное преступление злоумышленникам грозит максимальная ответственность – высшая мере наказания.

На данный момент подробности произошедшего не сообщаются. Ведется следствие.

Напомним, что ранее сообщалось об объявлении в городе Макеевка плана-перехват подозреваемых в убийстве восьми человек в Макеевке. Злоумышленники скрылись с места преступления на машине Шкод синего цвета, г/н Е749УК.

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