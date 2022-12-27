В Макеевке объявили план-перехват после расстрела неизвестным семьи из восьми человек

Оперативные службы объявили план-перехват, чтобы поймать преступников. Фото: ДАН
В Макеевке объявили план-перехват после расстрела семьи из восьми человек. Трагедия произошла вчера поздним вечером, подробности произошедшего выясняются. Об этом сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.
— Вчера в 22:55 произошла такая очень плохая ситуация, сейчас занимаются все оперативные службы: была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена». Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло, — отметил мэр.
Ключаров подчеркнул, что трагедия произошла в Червоногвардейском районе Макеевки. Среди погибших было четверо взрослых и четверо детей.
Напомним, что ранее в Вахрушево из-за отравления угарным газом попала в реанимацию 96-летняя жительница. Состояние женщины медики оценивают как тяжелое.
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