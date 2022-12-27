«Слышали стрельбу»: Соседи семьи из 8 человек в Макеевке рассказали про ночь жуткого убийства

Подозреваемые в убийстве восьми человек в Макеевке задержаны. Фото: МВД ДНР

Вечером, 26 декабря, в Червоногвардейском районе Макеевке произошло жуткое преступление. Во дворе одного из домов были обнаружены восемь человек без признаков жизни, среди убитых – четверо детей.

Предположительно семья была расстреляна из автоматического оружия.

- Слышали стрельбу, - рассказывает жительница Макеевки Светлана. – Выстрелов было не мало. Хоть звук был не так близко, но мы испугались. А уже утром увидели новость, что в нашем районе была убита семья.

В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что сообщение об обнаружении восьми трупов в Червоногвардейском районе Макеевки им поступило в 21:15 26 декабря.

Выяснилось, что злоумышленники угнали автомобиль Skoda. В городе был объявлен план-перехват.

Спустя короткое время правоохранители по «горячим следам» задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». Они сознались в содеянном и рассказали, что пошли на преступление ради корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

В МВД ДНР отметили, что за совершенное преступление злоумышленникам грозит максимальная ответственность – высшая мере наказания. Ведется следствие.

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