«Просто расстреляли и ушли»: отец одной из восьми убитых в Макеевке опроверг версию об ограблении

Отец убитой девушки заявил, что ограбление не было убийства семьи. Фото: кадр из видео РИА НОВОСТИ

Отец убитой девушки в Макеевке опроверг версию об ограблении, ради которого злоумышленники расстреляли семью из восьми человек. Он заявил, что на погибшей была золотая цепочка, которую преступники не сняли. Мотивы преступления до сих пор остаются не раскрытыми. Об этом отец погибшей рассказал журналистам «РИА Новости».

— Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. У дочки была цепочка золотая: никто ничего не снял. Просто расстреляли и ушли, — отметил он.

Напомним, что сообщение об обнаружении восьми тел поступило в дежурную часть Червоногвардейского РО полиции в 21:15 26 декабря. Злоумышленники расстреляли семью, в том числе четверых детей. Со двора был угнан автомобиль Skoda.

Сегодня утром правоохранители заявили, что раскрыли убийство в Макеевке по «горячим следам». Для поимки злоумышленников в городе был объявлен план-перехват. В результате правоохранители задержали трех ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались в преступлении из корыстных побуждений. Следствие по делу продолжается.

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