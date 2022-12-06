Донецк в огне: В районе «Донбасс Арены» и Крытого рынка после обстрела ВСУ горят автомобили и ларьки, есть раненые

С самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Республики. Фото: ТГ/Кулемзин
Как минимум семеро мирных жителей были ранены под обстрелом ВСУ в центре Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
- В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка число раненых возросло до 7 человек, - проинформировали в ведомстве.
По данным СЦКК, с самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Республики. Под огнем артиллерии и РСЗО оказались крупные города - Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая. Еще до полудня противник выпустил по ним около 50 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО БМ-21 «Град».
В Донецке один из украинских снарядов попал в местный кафедральный собор. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в результате обстрела пострадала мирная жительница.
- Один из украинских ударов по центру Донецка пришелся на Спасо-Преображенский кафедральный собор, пострадала женщина, - заявил мэр.
Напомним, ранее в администрации города сообщили, что в результате варварского обстрела Ворошиловского района повреждения получили жилые дома по улице 50 лет СССР, здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого Республиканского художественного музея.
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Фото: t.me/dnronline
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Фото: t.me/dnronline
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка. Фото: t.me/dnronline
Кроме того, зафиксированы попадания в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. В районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Зафиксирован также прилет в здание Дворца спорта «Дружба».
Последствия прямого попадания снаряда в БЦ «Центавр Плаза». Фото: ТГ/Кулемзин
На месте обстрелов работают сотрудники МЧС, которые стараются локализовать огонь.
На месте обстрелов работают сотрудники МЧС, которые стараются локализовать огонь. Фото: ТГ/Кулемзин
Тем временем в Макеевке сообщают о гибели одного мирного жителя. Кроме того, ВСУ прицельным огнем уничтожили местную электроподстанцию, без света остались жители Червоногвардейского, а также части Кировского районов.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Снаряды ВФУ разорвались на территории «Донбасс Арены»
Последствия обстрела еще уточняются (подробнее)