В результате обстрела пострадала мирная жительница Фото: ИВАНОВА Диана

Центр Донецка находится под плотным обстрелом ВСУ. С самого утра противник наносит по городу удар за ударом. Один из снарядов попал в местный кафедральный собор. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела пострадала мирная жительница.

- Один из украинских ударов по центру Донецка пришелся на Спасо-Преображенский кафедральный собор, пострадала женщина, - заявил мэр.

Напомним, ранее в администрации города сообщили, что в результате варварского обстрела Ворошиловского района повреждения получили жилые дома по улице 50 лет СССР, здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого Республиканского художественного музея.

Кроме того, зафиксированы попадания в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. В районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Зафиксирован также прилет в здание Дворца спорта «Дружба».

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