В Донецке сообщили о попаданиях в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка

Последствия прямого попадания в снаряда в БЦ «Центавр Плаза». Фото: ТГ/Кулемзин
После массированного обстрела ВСУ в Донецке возникли многочисленные пожары - горят здания, автомобили и ларьки. Ранее сообщалось, что в центре города разорвались более десяти ракет «Града». Под удар попали район Крытого рынка и «Донбасс Арены». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.
- Зафиксированы попадания в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка, - проинформировал он.
По данным мэрии, в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Зафиксирован также прилет в здание Дворца спорта «Дружба».
Кроме того, очевидцы сообщают о повреждениях жилых домов по улице 50 лет СССР, здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого Республиканского художественного музея. А один из украинских ударов по центру Донецка пришелся на Спасо-Преображенский кафедральный собор, в результате чего пострадала женщина.
Сейчас на месте обстрелов работают сотрудники МЧС. Они локализируют огонь.
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