Над центром Донецка огромные клубы дыма: На территории города разорвались более 10 ракет «Града»

Обстрел города продолжается, дончан просят не покидать укрытий. Фото: ТГ/Кулемзин

Под обстрелами украинских войск снова оказался самый центр Донецка. Сообщается о прилетах 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Над городом поднимаются черные клубы дыма. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Алексей Кулемзин.

- Зафиксированы попадания в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка, - проинформировал он.

По данным мэрии, в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Зафиксирован также прилет в здание Дворца спорта «Дружба».

Кроме того, очевидцы сообщают о прилетах в поселок треста «Южэлекстросетьстрой» в тыловом Буденновском районе Донецка.

- Обстрел города продолжается! Не покидайте укрытий! - призвал дончан Алексей Кулемзин.

Напомним, из-за участившихся обстрелов Глава ДНР поручил в целях безопасности перевести на «дистанционку» максимальное число бюджетников. Об этом Денис Пушилин заявил по итогам совещания с Правительством и местными властями.

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