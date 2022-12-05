Глава ДНР поручил в целях безопасности перевести на «дистанционку» максимальное число бюджетников

Украинские боевики ежедневно наносят удары по центру Донецка из ствольной артиллерии и РСЗО «Град». Фото: ТГ/Кулемзин

Максимальное число сотрудников бюджетных учреждений ДНР нужно перевести на дистанционный режим работы из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам совещания с Правительством и местными властями.

- В связи с усилившимися обстрелами необходимо максимально возможное количество сотрудников бюджетных учреждений перевести на дистанционную форму работы. Руководители ведомств и бюджетных предприятий в случае очной формы должны лично проконтролировать обеспечение безопасности места работы таких сотрудников, — отметил руководитель региона.

Он добавил, что частные предприятия могут действовать в этом вопросе по своему усмотрению, но людям нужно создать как можно большую безопасность в нынешних условиях. Также Пушилин заявил о недопустимости ограничения доступа в укрытия, в том числе бомбоубежища и подъезды домов.

- Во время недавнего обстрела Киевского района столицы с людей начали требовать плату на парковке в «Донецк-Сити». Другой пример, тоже во время обстрела — людей не пустили в отделение ЦРБ по ул. Постышева, 60 и закрыли дверь на ключ. Так быть не должно, надо проводить работу с сотрудниками, разъяснять правила поведения при экстренных ситуациях, — подчеркнул врио Главы ДНР.

Напомним, что украинские боевики ежедневно наносят удары по центру Донецка из ствольной артиллерии и РСЗО «Град». В результате значительно выросло количество погибших и раненых жителей.

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