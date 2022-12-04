ВФУ нанесли массированный удар по Донецку: под огнем оказались районы «Донбасс Арены» и бульвара Пушкина

Украинские боевики вновь бьют по жилым кварталам Донецка. Фото: ДНР Онлайн
Разрывы снарядов украинских боевиков вновь прозвучали в центре Донецка. Под обстрел попала территория «Донбасс-Арены», улица Челюскинцев и бульвар Пушкина. В результате обстрела Ворошиловского района ранения получили две мирные жительницы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Повреждены жилые дома по проспекту Маяковского и на улице Челюскинцев. Фото: ДНР Онлайн
— Зафиксировано прямое попадание в здание телеком оператора «Комтел», многоквартирный жилой дом на улице Челюскинцев, а также повреждение территории стадиона «Донбасс-Арена», — отметили в СЦКК.
Глава администрации Донецка подчеркнул, что при обстреле Ворошиловского района пострадали две женщины, их анкетные данные уточняются. Кроме того, один из снарядов вооруженных формирований Украины из РСЗО «Град» приземлился в Ленинском районе возле здания «Рембыттехники». Это в двух километрах от прилетов остальных снарядов.
Снаряды также упали на территорию стадиона «Донбасс Арена»
— Судя по маркировке, снаряд 1982 года выпуска, что говорит о его вышедшем сроке годности, — добавил мэр.
Повреждения также получили жилые дома на проспекте Маяковского, 1, 3 и улице Челюскинцев, 155.
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