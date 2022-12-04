ВФУ нанесли массированный удар по Донецку: под огнем оказались районы «Донбасс Арены» и бульвара Пушкина

Украинские боевики вновь бьют по жилым кварталам Донецка. Фото: ДНР Онлайн

Разрывы снарядов украинских боевиков вновь прозвучали в центре Донецка. Под обстрел попала территория «Донбасс-Арены», улица Челюскинцев и бульвар Пушкина. В результате обстрела Ворошиловского района ранения получили две мирные жительницы. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Повреждены жилые дома по проспекту Маяковского и на улице Челюскинцев. Фото: ДНР Онлайн

— Зафиксировано прямое попадание в здание телеком оператора «Комтел», многоквартирный жилой дом на улице Челюскинцев, а также повреждение территории стадиона «Донбасс-Арена», — отметили в СЦКК.

Глава администрации Донецка подчеркнул, что при обстреле Ворошиловского района пострадали две женщины, их анкетные данные уточняются. Кроме того, один из снарядов вооруженных формирований Украины из РСЗО «Град» приземлился в Ленинском районе возле здания «Рембыттехники». Это в двух километрах от прилетов остальных снарядов.

Снаряды также упали на территорию стадиона «Донбасс Арена»

— Судя по маркировке, снаряд 1982 года выпуска, что говорит о его вышедшем сроке годности, — добавил мэр.

Повреждения также получили жилые дома на проспекте Маяковского, 1, 3 и улице Челюскинцев, 155.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Украинские боевики ранили еще двух мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка

Число пострадавших от обстрелов возросло до шести (подробнее)