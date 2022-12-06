ВСУ прицельным огнем уничтожили электроподстанцию в Макеевке

Под плотным обстрелом украинских вооруженных формирований находятся крупные города Республики Фото: Елена Лебедева

Под обстрелы ВСУ сегодня попала также Макеевка, где пострадал один из критически важных объектов жизнеобеспечения города - электрическая подстанция. Об этом сообщили в местной администрации.

- Сегодня, 6 декабря, в результате обстрела со сторону вооруженных формирований Украины, зафиксировано возгорание трансформаторной подстанции «Чайкино - 330», в Червоногвардейском районе, - заявили там.

По предварительным дынным, без электроэнергии остались жители Червоногвардейского, а также части Кировского районов.

Тем временем в Донецке под массированный обстрел ВСУ вновь попала центральная часть города. Сообщается о прилетах 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Над столицей Республики поднимаются черные клубы дыма. Зафиксированы попадания в здание «Центавр плазы», район «Донбасс Арены» и Крытого рынка. По данным мэрии, в районе пересечения улицы Челюскинцев и проспекта Мира горят автомобили и ларьки. Зафиксирован также прилет в здание Дворца спорта «Дружба». Кроме того, очевидцы сообщают о прилетах в поселок треста «Южэлекстросетьстрой» в тыловом Буденновском районе Донецка.

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