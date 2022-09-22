Референдум о присоединении ДНР к России: в Республике будут открыты более 450 участков для голосования

Все участки уже подготовлены и полностью готовы к работе Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 450 избирательных участков для голосования будут открыты в дни, когда пройдет референдум о присоединении ДНР к России. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.

Он отметил, что все участки уже подготовлены и полностью готовы к работе.

- Все наши участки готовы на 100 процентов, все люди мотивированы, все оборудование готово, бюллетени на участках находятся. Ждем начала голосования. Более 450 участков по территории Республики готовы, - сообщил глава ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия ДНР утвердила необходимое количество бюллетеней для организации референдума. Их доставят на участковые комиссии для обеспечения этого процесса. Как пояснил руководитель ЦИК, число бюллетеней будет равняться числу лиц, имеющих право голосовать во время референдума.

Голосовать можно будет и по паспорту Украины, но с отметкой о проживании на территории ДНР Фото: Александр КОЦ

Напомним, референдум по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России стартует с завтрашнего дня - 23 сентября, и продлится по 27 число этого же месяца включительно.

Четыре дня голосование будет проходить за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях. И один день - в помещениях участковых комиссий референдума. Такой механизм голосования продиктован стремлением обеспечить максимальную безопасность для граждан ДНР в условиях непрекращающихся украинских обстрелов.

Накануне председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий детально рассказал о порядке голосования на референдуме.

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