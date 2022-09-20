«Донбасс возвращается домой!»: Референдумы по вхождению ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации пройдет с 23 по 27 сентября

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы по вхождению в состав РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

20 сентября стало для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик знаковым. Стало известно, что референдуму по вхождению в состав Российской Федерации – быть. Этого события люди ждали с нетерпением. Донбасс уже девятый год мечтает вернуться домой, в состав Большой страны.

Практически зеркально в Донецке и Луганске прошли чрезвычайные пленарные заседания Народных советов, на которых рассматривались законы «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта РФ»

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в пленарном заседании в Донецке.

- Для меня большая честь сообщить, что мной вчера было принято решение организовать подготовку проведения референдума. Скорблю о жизни мирных граждан, унесенных войной. Каким бы ни был груз потерь, я убежден в правильности пути, который мы избрали в 2014 году, - обратился к депутатам руководитель Республики.

Пушилин внес на рассмотрение законопроект, которым закрепляется порядок проведения плебисцита, определения участков, закрепляются виды и порядок голосования.

- Донбасс возвращается домой, - заявил Денис Пушилин. - Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать.

Как в ДНР, так и в ЛНР, закон о референдуме депутаты поддержали единогласно. Также были определены даты голосования. Таким образом, Республики Донбасса будут решать дальнейшую судьбу регионов с 23 по 27 сентября.

Уже известно, что на референдум в ЛНР будет вынесен следующий вопрос: «Вы за вхождение ЛНР состав РФ на правах субъекта РФ?». Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

А в ДНР референдум по вопросу присоединения ДНР к Российской Федерации пройдет в смешанном формате.

- Это будет голосование, смешанное с учетом безопасности, которую нам необходимо предоставить для всех граждан, которые будут принимать участие, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены.

Тем временем по итогам принятия закона о референдуме в ДНР, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину.

- Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей, - говорится в тексте обращения.

Напомним, что вчера, 19 сентября, Общественные палаты Республик Донбасса подготовили открытые обращения к Главам ДНР Денису Пушилину и ЛНР Леониду Пасечнику, а также Народным Советам с инициативой о проведении референдума по вопросу о вхождении молодых государств в состав России.

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