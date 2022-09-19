В Республиках Донбасса выступили за немедленный референдум о вступлении в Россию

Референдум поможет донбассовцам осуществить мечту вернуться домой - в Россию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Общественные палаты Республик Донбасса подготовили открытые обращения к Главам ДНР Денису Пушилину и ЛНР Леониду Пасечнику, а также Народным Советам с инициативой о проведении референдума по вопросу о вхождении молодых государств в состав России.

ДОНБАСС - ЭТО РОССИЯ

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман обратился к Денису Владимировичу от всех, кто остался в Республике жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс.

- Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс - это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница РФ! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил! – подчеркнул Кофман.

НЕОНАЦИСТЫ ПЕРЕШЛИ ВСЕ КРАСНЫЕ ЛИНИИ

С аналогичной инициативой выступила и Общественная палата ЛНР. На заседании инициативой группы общественного штаба референдума в Луганске заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Лина Вакулова отметила, что киевские националисты перешли все красные линии.

- Нацисты подвергают беспощадным обстрелам и устраивают террористические акты против мирного населения Луганской Народной Республики, преследуя цель напугать нас, заставить отступить от нашей мечты и главной цели - присоединения к Российской Федерации, - рассказала Вакулова.

Общественница уверена, что вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию Республики, а также откроет новые возможности на пути возрождения и восстановления мощи края.

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