Государственные изменники: В ЛНР двух сотрудников ОБСЕ приговорили к 13 годам лишения свободы

Дмитрий Шабанов (слева) и Максим Петров (справа) признаны виновными в государственной измене. Фото: ЛИЦ
Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор двум сотрудникам ОБСЕ Дмитрию Шабанову и Максиму Петрову – 13 лет лишения свободы за государственную измену.
- Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЛНР приговорила признать Петрова Максима Юрьевича / Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, - говорится в решениях суда.
Дмитрий Шабанов. Фото: ЛИЦ
Ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрий Шабанов был задержан министерством государственного безопасности Луганской Народной Республики в апреле 2022 года. Как установило следствие, он передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР.
Максим Петров. Фото: ЛИЦ
Переводчик луганского офиса ОБСЕ Максим Петров сотрудничал с американскими спецслужбами, передавая им материалы, составляющие гостайну.
- Петров в соответствии с заданием своего американского куратора (из разведывательного управления Министерства обороны США) подготовил и передал последнему обобщенный материал, составляющий государственную тайну, в отношении 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, - рассказали в МГБ Республики.
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