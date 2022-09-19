Государственные изменники: В ЛНР двух сотрудников ОБСЕ приговорили к 13 годам лишения свободы

Дмитрий Шабанов (слева) и Максим Петров (справа) признаны виновными в государственной измене. Фото: ЛИЦ

Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор двум сотрудникам ОБСЕ Дмитрию Шабанову и Максиму Петрову – 13 лет лишения свободы за государственную измену.

- Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЛНР приговорила признать Петрова Максима Юрьевича / Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, - говорится в решениях суда.

Дмитрий Шабанов. Фото: ЛИЦ

Ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрий Шабанов был задержан министерством государственного безопасности Луганской Народной Республики в апреле 2022 года. Как установило следствие, он передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР.

Максим Петров. Фото: ЛИЦ

Переводчик луганского офиса ОБСЕ Максим Петров сотрудничал с американскими спецслужбами, передавая им материалы, составляющие гостайну.

- Петров в соответствии с заданием своего американского куратора (из разведывательного управления Министерства обороны США) подготовил и передал последнему обобщенный материал, составляющий государственную тайну, в отношении 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, - рассказали в МГБ Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ударили пятью американскими ракетами HIMARS по гражданской инфраструктуре Стаханова в ЛНР

В результате обстрела ряд зданий разрушены до основания (подробнее)