ВСУ ударили пятью американскими ракетами HIMARS по гражданской инфраструктуре Стаханова в ЛНР

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: ЛНР в СЦКК

Пять ракет типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS, производства Соединенных Штатов Америки, выпустили вооруженные формирования Украины по городу Стаханов Луганской Народной Республики в 00:15 (мск) 19 сентября. Под огонь попала гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Три ракеты попали непосредственно в здание детско-юношеской спортивной школы № 2. Школа располагалась в левом крыле здания городского Дворца культуры имени Горького. В результате обстрела полностью уничтожен специализированный зал бокса и тренажерный зал, раздевалки, - говорится в сообщении.

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: Администрация Стаханова

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: Администрация Стаханова

В администрации Стаханово уточнили, что боевики киевского режима полностью уничтожили изостудию, а также два продуктовых магазина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Еще две ракеты попали в здание бывшей ветеринарной клиники по улице Богдана Хмельницкого. На данный момент в здании располагались два продуктовых магазина. После обстрела здание разрушено до основания, - добавили в администрации.

Мэр Стаханова Сергей Жевлаков заявил, что в городе нет военных – все они уже давно на передовой.

- Думают, тут военные? А здесь дети занимаются. Разгромили учреждение, спортзал, бокс, тяжелая атлетика. Здесь на третьем и четвертом этаже занимались дети, рисовали, лепкой занимались. К сожалению, нет ни чести, ни совести у тех, кто занимается обстрелами мирных городов Донбасса, - заявил Жевляков.

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: ЛНР в СЦКК

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: Администрация Стаханова

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: Администрация Стаханова

ВСУ ударили по Стаханову американскими ракетами. Фото: Администрация Стаханова

Днем ранее, так же 0 часов 15 минут украинские боевики подвергли ракетному удару из американского вооружения населенных пункт Сватово.

- В результате обстрела Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист Федерального агентства новостей, разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Напомним, что в полдень 19 сентября вооруженные формирования Украины подвергли артиллерийскому удару из натовского вооружения площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей. Чисто раненых уточняется.

- Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет, - заявил руководитель ДНР Денис Пушилин. - Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным.

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