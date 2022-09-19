Донецк под украинским обстрелом из натовской артиллерии: На площади Бакинских Комиссаров погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей

ВСУ ударили по площади Бакинских Комиссаров. Фото: t.me/донецк

Утро 19 сентября в Донецке началось с ожесточенных массированных обстрелов. Вооруженные формирования Украины бьют по городу 155-миллиметровыми снарядами из артиллерии стран НАТО.

В 7:25 (мск) украинские боевики открыли огонь по Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. За короткое время, по данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 18 снарядов калибром 155 миллиметров и шесть 152-миллиметровых.

Рынок "Сокол" под обстрелом. Фото: t.me/донецк

- ВФУ с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Киевского района города, - говорится в сообщении. - С позиций в Нетайлово - жилых кварталов Кировского района города.

В Киевском районе в результате украинского обстрела ранен мужчина 1977 года рождения, повреждены один частные и один многоквартирный дома. В Кировском районе зафиксировано прямое попадание в дом – жилье полностью уничтожено, во втором доме - повреждено остекление, фасад дома, забор и кровля.

ВФУ бьют по жилым кварталам. Фото: Администрация Донецка

Отмечается, что украинские вооруженные формирования в очередной раз подвергли обстрелу Донецкую исправительную колонию. В результате -легкие ранения получил один осужденный, ему была оказана первая медицинская помощь.

- Пострадавших среди личного состава нет, - говорят в министерстве юстиции Республики. - Степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается. Моральное состояние сотрудников и осужденных устойчивое.

ВФУ бьют по жилым кварталам. Фото: Администрация Донецка

Ближе к полудню боевики киевского режима возобновили обстрел жилых кварталов столицы. В 11:33 из с позиций в районе Красногоровки ВФУ выпустили пять 152-миллиметровых снарядов в направлении Кировского и Петровского районов. Один из снарядов попал по рынку «Сокол», что на Текстильщике, в результате чего возникло возгорание.

В 12:15 и 12:23 боевики киевского режима с позиций в Нетайлово выпустили девять 155-миллиметровых снарядов по Куйбышевскому району. Под огнем натовской артиллерии оказалась площадь Бакинских Комиссаров, жилой квартал, в том числе и магазин «Джем». По предварительным данным, 13 мирных жителей погибли, в том числе двое детей. Число раненых, на момент публикации, уточняется.

ВФУ бьют по жилым кварталам. Фото: Администрация Донецка

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших.

- Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет, - заявил руководитель Республики. - Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным.

Из-за обстрела территории временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке пл. Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе.

ВФУ бьют по жилым кварталам. Фото: Администрация Донецка

Тем временем ВФУ продолжают наносить удары по Макеевке, Ясиноватой, Горловке, Докучаевску.

Напомним, что за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в ДНР погибли шесть мирных жителей, еще 21 человек, в том числе трое детей, получили ранения.

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