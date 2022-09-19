14-летняя раненая Наталья Росляк из-под Волновахи: Мечтаю стать судьей, чтобы негодяи не уходили от правосудия

Наталья Росляк во время обстрела не растерялась, она спасла 2-летнюю сестру подруги Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14-летняя уроженка поселка Владимировка, что под Волновахой, Наталья Росляк в роковой момент находилась в гостях у своей подруги-сверстницы Тани. В частном доме на улице Пушкина она присматривала за 2-летней Златой, 7-летней Вероникой и 9-летней Валерией.

«УПАЛА НА МАЛЫШКУ, ЗАКРЫВ ЕЕ СОБОЙ»

- Таня с мамой Настей и бабушкой Любой поехали за гуманитаркой, - вспоминает в палате Ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени В.К. Гусака Наталья Росляк. - Когда начался обстрел ВСУ, Злата, Вероника и Валерия в спальне на телефоне смотрели мультфильм, а я в это время была в зале. Зная, что Злата очень боится выстрелов (в тот момент она выбежала в туалет), я побежала за ней взять ее на руки и вынести в другую комнату. Как вдруг прогремело в прямо доме, и я на пороге в зал упала на пол, закрыв малышку собой. На меня полетели осколки, куски бетонной стены и даже шкафы…

Когда над кухней и туалетом обрушилась крыша, Анастасия, Любовь и Татьяна на велосипедах с пакетами гуманитарки подъезжали к попавшему под обстрел дому. О случившемся им рассказали соседи. Анастасия с дочерью, вовремя подоспев, вдвоем голыми руками раскидывали завалы. Они достали Наташу со Златой, и помогли чудом уцелевшим малышам выбраться через выбитое окно.

Врачи Скорой помощи сказали женщинам, что, если бы на десять минут позже, то могли бы не спасти Наташу. У девушки были сломаны обе челюсти и травма головного мозга. Маленькую Злату чуть контузило. В больнице им. Вишневского, что в столице, ее прокапали, и сейчас с ней все в порядке. Наталье в челюстно-лицевом отделении ставили металлические пластины, чтобы кости правильно срослись.

Потом раненую девушку перевели в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (больница Калинина), где она две недели пролежала в хирургии. В Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) медики ее перевели для лечения обожженной руки.

ЧТОБЫ НЕГОДЯИ СИДЕЛИ В ТЮРЬМЕ

Наталья Росляк – круглая сирота. Когда только родилась, Наташин папа бросил ее маму. А когда девушку недавно ранило, непутевая мама отказалась от нее. У Натальи есть 31-летний родной брат, он работает на Севере.

Сейчас Наташа мечтает выучиться на юриста и стать судьей. На вопрос, почему она приняла такое решение, ответила: «Чтобы негодяи не уходили от правосудия». Подросток рассказала, как в поселке толстяк подшофе на автомобиле сбил переходившего дорогу знакомого маленького мальчика. И сейчас он на свободе, а не в тюрьме.

- Травмированный ребенок умер в больнице через два дня, а совершивший наезд мужик даже не попытался спасти его, - в сердцах говорит Наташа.

После выздоровления Наталья Росляк останется в Донецке. Будет жить в поселке Горняк с семьей Анастасии, которая с удовольствием взяла над ней опекунство. Кстати, они сами беженцы. Покинули оккупированную украинскими военными Красногоровку еще в 2014 году! Женщины тогда сразу определились, что с украинскими националистами им не по пути.

КОММЕНТАРИЙ

Ожог вылечили за полторы недели

Эмиль Яковлевич Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени В.К. Гусака, профессор, Герой труда ДНР:

- Пациентка Наталья Росляк поступила к нам с ожогом руки, полученным в результате минно-взрывной травмы. Успешно пересадили ей кожу. И уже через полторы недели она поправилась. Выписали ее вполне восстановившейся.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские боевики ведут огонь по Владимировке

Неонацисты укрепились в Икряной балке.

На сегодняшний день вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать Владимировку, находящуюся на реке Кашлагач (правом притоке Мокрые Ялы) Волновахского района ДНР. Они отступили в расположенное неподалеку Икряное, где у них ранее были созданы фортификационные сооружения.

По рассказам местных жителей, сейчас в освобожденной Владимировке (а она несильно разрушена) нет ни света, ни воды, ни связи. Газоснабжение тоже отсутствует и возобновить его не представляется возможным из-за непрекращающихся обстрелов. Поэтому люди готовят еду на кострах.

По словам главы поселковой администрации Сергея Крюка, до военных действий население Владимировки составляло более шести тысяч человек. Сейчас там проживают меньше трех тысяч жителей, из которых около пятисот детей. Руководитель поселка говорит, что многие уезжают, а остаются преимущественно старики.

Кстати, соседнюю Ольгинку силы русской коалиции отбили у дислоцировавшихся там частей ВСУ и нацбатов в те же дни, что и Владимировку, всего за сутки сдвинув линию фронта на восемь километров!

В Ольгинке есть незначительные разрушения, и по этому селу отступившие украинские нацики тоже не гнушаются работать артиллерией, без какой-либо военной целесообразности. Хочется верить, что и во Владимировке, и в Ольгинке вскоре наладится мирная жизнь, а над головами людей больше не будут летать украинские снаряды.

В ТЕМУ!

Две подруги Наташи погибли при обстреле ВСУ

Сама девушка вовремя укрылась в подвале.

12 мая 2022 года во Владимировке, что под Волновахой, на улице Каштановой при обстреле ВСУ погибли двое подростков – сестры 14-летняя Екатерина и 16-летняя Виктория, еще двоих мальчишек – ранило.

ВОЗОБЛАДАЛ АЗАРТ

- Одноклассница Катя (а мы с ней хорошо общались) играла в «Дурака» за столиком перед подъездом двухэтажки со старшей девочкой Викой и двумя пацанами, - рассказывает в палате Ожогового центра ИНВХ раненая Наталья Росляк. – Когда «укропы» начали обстреливать (сама Наташа не играет в карты. – Авт.), я побежала в укрытие, крича ребятам: «Давайте в подвал!». А они: «Это не сюда – мол, в Икряную балку…». В небе грохотали выстрелы, по шиферу стучали осколки…

Погибшие Вика и Катя мечтали о мире и крепких семьях. Фото: Архив героини публикации

Через несколько минут во двор на Каштановой прилетело шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»… Страшные попадания были в гаражи, под стол – практически по всей придомовой территории.

«ОСКОЛКИ ДОСТАЛИ НА СТУПЕНЬКАХ»

- Один из осколков прошел Ксюше через голову, а Вике - через сердце… Дима и Саша добежали до подвала, но осколки достали их на ступеньках. Правда, врачам удалось спасти мальчишек, - поведала Наталья.

Также в тот день во Владимировке была ранена молодая женщина, впоследствии скончавшаяся в больнице. Наша героиня рассказала, что Виктория собиралась стать кондитером.

СПРАВКА «КП»

Поселок городского типа Владимировка находится между Волновахой и Угледаром. Освобожден от украинской оккупации в середине марта, и с тех пор временно подчинен администрации Старобешевского района ДНР.

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