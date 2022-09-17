«Еще один день украинского террора!»: ВСУ подвергли массированному артиллерийскому обстрелу самый центр Донецка

По центру Донецка было выпущено порядка 13 артиллерийских снарядов. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по центру Донецка. По предварительным данным в результате обстрела Ворошиловского района города погибли четверо мирных жителей, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Еще один день украинского террора! — рассказывает дончанка Светлана. — Я живу недалеко от площади Ленина, которую сегодня обстреляли. Казалось, что снаряды разрываются прямо над головой! Было очень страшно.

Вооруженные формирования Украины начали обстрел центрального района Донецка в субботу около 11:30. Под ударом оказалась площадь имени Ленина, Главпочтампт, здание администрации Ворошиловского района, бульвар Пушкина. Один из снарядов украинских боевиков попал в крышу здания администрации.

Один из украинских снарядов попал в крышу здания администрации Ворошиловского района. Фото: t.me/dnronline

— Когда боевики попадают к нам в плен – все водители и повара. Нет там невиновных и непричастных! Террористы должны быть уничтожены, — подчеркнул Глава ДНР Денис Пушилин.

Лидер Республики выехал на место обстрела как только ситуация стабилизировалась. На улице Артема в результате обстрела загорелся автомобиль ГАЗель. Два пассажира погибли. На бульваре Пушкина ранение получила девушка 2001 года рождения. Рядом погиб мужчина, анкетные данные которого еще устанавливаются.

Два пассажира ГАЗели погибли на месте. Фото: t.me/dnronline

— Коммунальные службы уже работают на месте, восстанавливают от последствий обстрелов непокоренный город. Только жизни людей не вернуть… Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, — подчеркнул Глава государства.

В центре Донецка найдены осколки снарядов. Фото: t.me/dnronline

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за час ВФУ выпустили по центру Донецка порядка 13 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся из населенного пункта Нетайлово.

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