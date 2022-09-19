13 лет лишения свободы за госизмену: В ЛНР вынесли приговор сотруднику ОБСЕ Дмитрию Шабанову

Дмитрий Шабанов признан виновным. Фото: ЛИЦ

Ассистент безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии ОБСЕ Дмитрий Шабанов признан Верховным судом Луганской Народной Республики виновным в государственной измене. Ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы.

- Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного Кодекса ЛНР и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, - говорится в решении суда.

Шабанов имеет право в течение десяти дней обжаловать приговор в апелляционном суде.

Напомним, что сотрудник ОБСЕ Дмитрий Шабанов был задержан министерством государственного безопасности Луганской Народной Республики в апреле 2022 года. Как установило следствие, он передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР.

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