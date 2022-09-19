Верховный суд ЛНР вынес приговор переводчику ОБСЕ Максиму Петрову

Максим Петров признан виновным в госизмене. Фото: ЛИЦ
В Луганской Народной Республике вынесли приговор переводчику луганского офиса ОБСЕ Максиму Петрову. За государственную измену Верховный суд ЛНР назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
- Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЛНР приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, - говорится в решении суда.
Петров в течение десяти дней имеет право обжаловать приговор в апелляционном порядке.
В МГБ Республики рассказали, что сотрудник ОБСЕ Максим Петров сотрудничал с американскими спецслужбами, передавая им материалы, составляющие гостайну.
Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова.
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