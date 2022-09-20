Референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября

Жители Республики ждали этого решения больше восьми лет. Фото: Администрация города Луганска

Референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко.

- Народный совет постановляет: …определить днями голосования на референдуме с 23.09.2022 по 27.09.2022, - уведомил он.

Отметим, что Глава ЛНР Леонид Пасечник уже подписал закон о референдуме по вопросу вхождения Республики в состав России на правах субъекта РФ. Ранее документ единогласно поддержали в парламенте Луганской Народной Республики.

Как заявил ранее Леонид Пасечник, жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день. По его словам, люди ждут этого решения больше восьми лет. Он также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для местных жителей.

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