В ЛНР приняли закон о референдуме по вхождению в состав России

Участвующие в голосовании 42 депутата парламента поддержали закон единогласно. Фото: ЛИЦ

Депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики в ходе пленарного заседания приняли закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации». Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Там уточнили, что участвующие в голосовании 42 депутата парламента поддержали закон единогласно.

Документом устанавливается система комиссий референдума, которые будут осуществлять подготовку и проведение референдума, а также обеспечение права на участие в нем. Об этом заявила полномочный представитель Главы ЛНР в Народном Совете Нина Галан.

- Предусматривается, что правом на участие в референдуме обладают граждане ЛНР, в том числе, находящиеся за пределами территории ЛНР, достигшие на день голосования возраста 18 лет, - пояснила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в республиках Донбасса выступили за немедленный референдум о вступлении в Россию. Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к Главам Республик.

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