Леонид Пасечник заявил, что жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день

Руководитель Республики также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для населения. Фото: сайт Главы ЛНР

Жители Луганской Народной Республики готовы принять участие в референдуме о вхождении в состав России в любой день, как только это позволит сделать обстановка. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам информагентства ТАСС.

Он отметил, что этого решения люди ожидают уже несколько лет подряд.

- Жители Республики ждут референдума о вхождении в состав России уже больше восьми лет и готовы принять в нем участие и 4 ноября - в День народного единства, и раньше, и позже, и в любую другую дату. Даже 31 декабря мы придем и проголосуем, - утверждает Глава ЛНР.

Леонид Пасечник также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для людей, что на сегодняшний день ввиду непрекращающихся украинских обстрелов еще невозможно.

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