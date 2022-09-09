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Общество9 сентября 2022 17:43

Леонид Пасечник заявил, что жители ЛНР готовы принять участие в референдуме в любой день

По словам Главы Республики, люди ждут этого решения больше восьми лет
Ирина ДМИТРИЕВА
Руководитель Республики также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для населения. Фото: сайт Главы ЛНР

Руководитель Республики также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для населения. Фото: сайт Главы ЛНР

Жители Луганской Народной Республики готовы принять участие в референдуме о вхождении в состав России в любой день, как только это позволит сделать обстановка. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник журналистам информагентства ТАСС.

Он отметил, что этого решения люди ожидают уже несколько лет подряд.

- Жители Республики ждут референдума о вхождении в состав России уже больше восьми лет и готовы принять в нем участие и 4 ноября - в День народного единства, и раньше, и позже, и в любую другую дату. Даже 31 декабря мы придем и проголосуем, - утверждает Глава ЛНР.

Леонид Пасечник также уточнил, что проведение референдума станет возможным только при условии обеспечения максимальной безопасности для людей, что на сегодняшний день ввиду непрекращающихся украинских обстрелов еще невозможно.

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