В ДНР назначили даты референдума о присоединении к России: он пройдет с 23 по 27 сентября

В ДНР назначили даты референдума о присоединении к России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в чрезвычайном пленарном заседании, на котором был принят Закон «О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ».

- Для меня большая честь сообщить, что мной вчера было принято решение организовать подготовку проведения референдума. Скорблю о жизни мирных граждан, унесенных войной. Каким бы ни был груз потерь, я убежден в правильности пути, который мы избрали в 2014 году, - обратился Пушилин к законодателям.

Глава Донецкой Народной Республики отметил, что «Донбасс возвращается домой».

Закон был поддержан депутатами единогласно в двух чтениях. Референдум в Донецкой Народной Республике, как и в Луганской Народной Республике, пройдет совсем скоро - с 23 по 27 сентября.

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