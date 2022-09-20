Как будет проходить референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России: что известно на данный момент

Референдум по вхождению Республик Донбасса в состав России пройдет с 23 по 27 сентября (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой и Луганской Народных Республиках объявили, что референдуму по вхождению в состав Российской Федерации – быть. Соответствующие законы сегодня были приняты депутатами Народных советов и подписаны Главами ДНР и ЛНР.

КОГДА ПРОЙДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ?

Референдумы по вхождению в состав Российской Федерации пройдут одновременно в Донецкой и Луганской Народных Республиках, (а также в Херсонской и Запорожской областях) – с 23 по 27 сентября 2022 года.

КАКОЙ ВОПРОС БУДЕТ ПОСТАВЛЕН В БЮЛЛЕТЕНЯХ?

В Республиках Донбасса заявили, что на голосование жителям будет поставлен вопрос:

В Донецкой Народной Республике:

«Вы за вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

В Луганской Народной Республике:

«Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»

БУДЕТ ЛИ ОНЛАЙН ГОЛОСОВАНИЕ?

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что учитывая короткие сроки подготовки – онлайн голосование не будет проводиться.

- Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для наших граждан. Пока решили все же к электронному голосованию не прибегать, с учетом коротких сроков на подготовку, технической оснащенности для нас это было бы затруднительно, - заявил Пушилин.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ?

Согласно законам ДНР и ЛНР о референдуме, установлены виды голосования: устанавливаются следующие виды голосования:

- в помещении для голосования;

- вне помещения для голосования, в том числе на территориях, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

- в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования.

- Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. Меры безопасности будут предоставлены, - рассказал Глава ДНР.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?

Принять участие в референдуме могут граждане ДНР и ЛНР, достигшие на день (последний день) голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДНР И ЛНР

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, находящиеся за пределами Республик Донбасса, смогут принять участие в референдуме по вхождению в состав Российской Федерации.

- На территории России будут десятки избирательных участков, в организации которых мы всегда и для других стран, и в данном случае предоставляем возможность. Избирательные участки будут открыты, будут работать, - сказал председатель Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

КОГДА ОБЪЯВЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Не позднее, чем через пять дне после последнего дня голосования в Центральные избирательные комиссии (ЦИК) ДНР и ЛНР определят результаты референдума по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом говорится в принятых депутатами и подписанных Главами Республик законах о референдуме.

Также в законах говорится, что референдум считается одобренным, если в его поддержку проголосовало больше половины участников.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО?

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в случае вхождения в состав России – название региона останется прежним – ДНР. Также сохранится государственная символика и гимн.

- В состав Российской Федерации мы должны войти как Донецкая Народная Республика, это будет справедливо. У нас есть и Конституция, и флаг, и гимн, и герб – за них люди 8 лет умирали, с ними шли в атаку, было бы неправильно что-то изменять, - заявил Пушилин.

Добровольцы ДНР и ЛНР при вхождении Республик в состав России станут российскими военными. Об этом сообщил Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

- Здесь очень много составляющих, начиная от того, что те ребята, которые воют сейчас в составе добровольческих подразделений Донецкой и Луганской народных республик, станут полноправными воинами российской армии. Это существенно меняет дело по целому ряду позиций, - сообщил он.

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