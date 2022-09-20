Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: Референдум о вхождении в состав России – это награда всем жителям Донбасса

Жители Донбасса всегда стремились в Россию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С 23 по 27 сентября в Донецкой Народной Республике пройдет референдум о присоединении к России. «Комсомолка» спросила донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, что это означает для жителей Республики.

- Прежде всего, это восстановление исторической справедливости. С 2014 года тысячи мужчин шли в ополчение, чтобы самим решать свое судьбу, а не безропотно терпеть диктатуру профашистского Киева. А они с оружием в руках противостояли многократно превосходящему врагу и добились независимости. Вспомним хотя бы героическую судьбу Первого Главы ДНР Александра Захарченко. Он отдал этой борьбе свою жизнь, как и многие его соратники.

Да и сейчас люди каждый день гибнут от обстрелов ВСУ. Чтобы их жертва не была напрасно, нужен референдум и вступление в РФ.

- Что это даст в ближайшей перспективе?

- Так будет сформировано наше будущее. Мы все верим, что российский президент признает итог референдума. После этого и взрослые и их дети станут полноправными жителями России – пусть пока и прифронтового региона. Право самим опередить свое будущее выпадает не каждый день.

Кроме того, веское слово простых жителей Донбасса заткнет рот украинским и западным пропагандистам, которые утверждают, что население здесь ждет не дождется «освободителей» ВСУ и националистических батальонов. На Донбассе это звучит как злая шутка или сознательная провокация, но за его пределами, особенно в той части Украины, которая много лет подвергалась тотальной националистической пропаганде, выбор людей – повод задуматься.

- Изменится ли политика властей Республики?

- Все 8 лет курс был на интеграцию в Россию, перевод всех сфер общественной и экономической жизни на российские стандарты. Так что это процесс ускорится. Медицина и образование, выстроенные как в России, станут эффективнее. Снимутся препоны для развития промышленности и более тесной экономической интеграции. Когда воцарится мир, это все сыграет в развитии Донбасса ключевую роль.

- А что получат простые жители?

- После того, как результаты референдума будут признаны Москвой (а его результаты после экономической и водной блокады, а также террористических обстрелов со стороны Украины сомнений не вызывают), можно ожидать роста зарплат и пенсий, стабилизации ситуации с ценами на продукты питания, увеличения ассортимента товаров в магазинах и т.п. Какое-то время этот процесс займет, но результат мы увидим в самом скором времени.

- Можно ли ожидать прихода к нам официальных представительств политических партий?

- Этот процесс уже стартовал, в Донецке открыто представительство ЛДПР. Российский партии – это, прежде всего, зрела политическая культуры. Разве кто-то хочет, чтобы парламент был филиалом цирка, как на Украине? Российские политики, активно работающие здесь – это способ ускорить становление нормальной политической жизни и у нас.

- А с точки зрения исторического подхода, насколько правилен выбор в пользу России?

- Донбасс, да и большая часть Левобережной Украины к сегодняшнему неонацистскому государству отношения не имеют. Да и раньше традиционно высокий процент голосов на выборах в пользу левых пророссийских партий, наглядно говорил, что регион особый. Крупный капитал в лице Партии Регионов активно втягивал Донбасс в болото украинской политики, чтобы выкачивать средства из экономики и, прежде всего, советского наследия. Можно смело говорить, что Донбасс был полноценной частью сначала Российской империи, а потом СССР. А вот что касается Украины, здесь выбор был сделан за нас Киевом. И вот мы получаем шанс его изменить.

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