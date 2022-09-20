«Россия, мы возвращаемся домой!»: Что говорят люди в Донбассе о референдуме по вхождению в состав РФ

Донбасс давно сделал свой выбор Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР состоятся референдумы о вхождении в состав России. Этого Донбасс ждал восемь лет и сегодняшний день, день когда был объявлен референдум, стал для людей настоящим праздником.

- Что для вас лично и для Донбасса в целом означает референдум о вхождении в состав России?

Эмиль Фисталь, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, профессор, Герой труда ДНР:

- Для меня лично и для Донбасса проведение референдума, который давно уже назрел, означает восстановление исторической правды. Я верю, что возврат в состав России, прежде всего, прекратит войну, защитит жителей Донбасса от кровопролития и бесконечных терактов. Будущее возможно только вместе с нашей большой Родиной, люди Донбасса заслужили быть счастливыми.

Максим Чеботарёв, сотрудник Мариупольгаз:

- Украина принимала законы, запрещающие разговаривать на русском языке на работе, сносила наши памятники, переименовывала улицы, названные именами наших героев, героев павших за свободу Отечества, частью которого была когда-то и сама эта Украина, но забыла это и старается забыть всё с большей силой. Я к чему это веду... находится в идеологической и мировоззренческой оккупации, наблюдать за репрессиями в отношении людей близких тебе по духу и убеждениям - это не для меня. Я абсолютно и всецело рад, что произошло то, что произошло. Мариуполь больше не Украина, Донбасс больше не Украина. И этот референдум, я бы сказал, промежуточная кульминация произошедших за последние 8 лет событий. Ну а дальше надо еще успеть быстрее победить и скорее начать мирное строительство.

Александр Розовский, Донецк, предприниматель:

- Если честно, то даже не верится. Не верится, что наконец-то мы войдем в состав России. Это мечта каждого жителя Донбасса. Для нас это многое значит. Во-первых, мы возвращаемся домой. Во-вторых, ради этого мы сражаемся уже девятый год. В-третьих, это – историческая справедливость. Вхождение в состав Российской Федерации откроет множество перспектив для бизнеса, откроются новые горизонты для молодежи. В составе России мы заживем по-новому.

Виктор Михалев, Донецк, кузнец, который кует из осколков от снарядов:

- Этого момента мы ждали долгих девять лет! Я уверен, что мы станем частью России и это будет главным праздником для нас. Нам это даст больше безопасности, уверенности. Это историческая справедливость, которая должна восторжествовать. Иначе быть и не могло! Россия, мы возвращаемся домой!

Антип Чекмак, докер Азовского морского порта, представитель общины греков Приазовья:

- Как-то было сказана пословица, я не знаю кем, не помню, но мне её рассказал в 65 школе классный руководитель, в 1997 году перед окончанием 9 класса и поступлением в техникум. Я запомнил эту пословицу на всю жизнь: «Печальна участь тех народов, где как героев чтут уродов». Если Украина, её постмайданная власть решили для себя взять за основу идеологию населения западной части страны - Львовов Тернополей, и почитание героев-служителей нацистов в годы Великой Отечественной войны теперь возведено на уровень госпрограмм обучения детей в школах и университетах, не спросив при этом мнения жителей востока и юга Украины, более того убивая и запугивая этих жителей как раз таки нацистскими методами, то с такой страной мне не по пути. Очень рад что я, мои родственники, дождались этого момента. Момента юридического отрыва от потерявшей рассудок страны.

Кирилл Черкашин, кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры политологии Донецкого национального университета:

- Проведение референдумов о вхождении ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий бывшей Украины в состав Российской Федерации означает возврат к нормальному состоянию, когда мы, как один народ, проживаем в составе единого государства. Именно попытки насильственно разделить нас и привели к войне, идущей с 2014 года, а также ко множеству других проблем на постсоветском пространстве. В частности: разворовыванию народного имущества, росту влияния криминалитета, падению уровня жизни и сокращению социальных гарантий, превращению наших территорий в колонии или полуколонии Запада, сокращению международного влияния России, дискриминации русского и русскоязычного населения. Я думаю, в составе единого государства значительную часть из этих проблем мы сможем решить вместе.

Людмила Шепеленко, Свердловск, пенсионерка, активистка проекта «Забота о ветеранах» общественного движения «Мир Луганщине»:

– Жители нашего города давно ждут этого события, и я думаю, что все придут и поддержат – мы давно ждём вхождения в состав Российской Федерации. Это для нас будет и освобождением, и радостным событием! Мы надеемся, что Россия не оставит нас, и мы будем всегда вместе.

Александр Иванов, Мариуполь, преподаватель истории:

- 30 лет проведенные вне состава России - выброшенные годы. Мы ждали этого, ждали до конца. Запад нас в покое не оставит, но мы вместе с нашей армией будем идти до последнего.

Сергей Новиченко, сержант Народной милиции ДНР.

- Референдум - это как сбывшаяся мечта. Я в составе Народной милиции с 2015 года. Наши враги окончательно поймут, что мы не одни, с нами вся Россия. Думаю, это приблизит нашу окончательную победу и даст нашим женам и детям уверенность в своем завтра.

Светлана Антипова, Антрацитовский район, начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности села Ребриково:

– Я выражаю мнение всех жителей села – мы знали, мы верили, надеялись, что обязательно этот исторический момент наступит. Мы будем вместе с Россией, мы будем свободными и сильными!

Серафима Лоза, Брянка:

- Для жителей Брянки и всей Луганской Народной Республики обращение общественных палат ЛНР и ДНР к нашим главам Республик, это не что иное, как подтверждение того, что все мы единым фронтом стремимся стать частью Российской Федерации. Все восемь лет мы не просто ждали этого момента, а боролись за свои права. Наверное, участившиеся обстрелы наших городов, Брянки, соседних Алчевска и Стаханова, говорят о том, что референдум нужно провести как можно скорее, потому что это возможность показать Российской Федерации, что мы не брошены, что мы нужны и важны, и нас нужно защищать. Мы ждём этого момента, следим за постами в социальных сетях, за официальными источниками, ждём принятия тех важных решений, которые наконец-то решат нашу судьбу.

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