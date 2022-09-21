Как в ДНР готовятся к проведению референдума по вхождению Республики в состав России

Референдум в ДНР пройдет с 23 по 27 сентября Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 21 сентября, прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР, на котором был утвержден порядок проведения референдума. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий рассказал о принятых решениях и о том, как идет подготовка к проведению референдума по вхождению Республики в состав России. Волеизъявление пройдет с 23 по 27 сентября.

ПОЧЕМУ ПЯТЬ ДНЕЙ

Референдум пройдет в течение пяти дней. Четыре дня голосование будет проводиться за пределами территорий участковых комиссий, то есть на придомовых территориях. И один день – в помещениях участковых комиссий референдума.

- Такой механизм голосования продиктован стремлением обеспечить безопасность граждан ДНР при проведении референдума. Это дает минимизацию количества избирателей в какой-то конкретный день, - отметил Владимир Высоцкий.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Определены документы для голосования. Это паспорт гражданина ДНР, адресная справка, документы, подтверждающие личность военнослужащего.

Голосовать можно и по паспорту Украины, но с отметкой о проживании на территории ДНР.

СОЗДАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Центральная избирательная комиссия ДНР создала 25 территориальных комиссий.

- Были сформированы территориальные комиссии общим числом 25, в том числе и зарубежная территориальная комиссия. Она будет заниматься проведением выборов за пределами Республики, — сообщил председатель ЦИК.

УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ

Участки для голосования на референдуме откроются во всех субъектах Российской Федерации, где есть жители ДНР.

- В каждом субъекте РФ, где есть жители ДНР, будет зарубежный участок для голосования. Зарубежная территориальная комиссия организует все эти участки, — отметил Высоцкий.

БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕЙФ-ПАКЕТЫ

ЦИК утвердила использование при голосовании на референдуме сейф-пакетов.

- Это новшество нашей избирательной практики — использование сейф-пакетов. Это позволяет обеспечить безопасность избирательной документации, бюллетеней. Исключает доступ третьих лиц к документам, — объяснил Владимир Высоцкий.

Он добавил, что сейф-пакеты будут использоваться при голосовании на придомовых территориях. При принятии данного решения учитывался опыт РФ.

БЮЛЛЕТЕНЬ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ ЗАЩИТЫ

ЦИК сегодня утвердила форму бюллетеня для голосования на референдуме о воссоединении Республики с Российской Федерацией. Бюллетень, напечатанный на листе формата A4, будет иметь две степени защиты от подделки.

Также Центральная избирательная комиссия утвердила необходимое количество бюллетеней.

- Мы определили количество бюллетеней, которые будут выданы на участковые комиссии, — сказал председатель ЦИК.

Он добавил, что число бюллетеней будет равно числу лиц, которые имеют право голосовать на референдуме.

ПРИЕДУТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

На референдум в ДНР приедут международные наблюдатели. Из каких стран, станет ясно чуть позже.

- Когда в соответствии с положением к нам придут заявления, мы аккредитуем наблюдателей, и тогда поделимся с вами информацией, - сказал Владимир Высоцкий.

СОЗДАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Центризбирком утвердил создание информационно-справочного центра по вопросам референдума.

Телефонный номер центра: 45-045. На него может позвонить любой житель Республики и узнать всю необходимую информацию о референдуме.

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