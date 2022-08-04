Ну нате, получите, мужики! - Какой была легендарная Корса

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике, попав под обстрел под поселком Верхнеторецкое, трагически погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура, с позывным «Корса». Ей было 52.

НАРОДНАЯ ЛЮБИМИЦА

- Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! – написал мэр Горловки Иван Приходько в соцсетях утром 3 августа.

Эта новость тут же разлетелась среди жителей. И шокировала. Слез не могли сдержать не только те, кто знал ее лично, но и те, кто лишь видел Корсу по телевизору. Народ ее обожал.

- Все знают ее и любят. Благодаря ей было подавлено огромное количество батарей противника, а значит, были спасены сотни жизней мирных, по которым стреляет Украина. Корса делала все, чтобы приблизить победу, она ее обязательно увидит с небес, иначе быть не может, - поделилась болью жительница прифронтового горловского поселка Ирина Степнова.

Ольга Качура 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции. В 2014 году, когда Украина послала технику и военных в Донбасс убивать мирных жителей она без раздумий встала на защиту родного края. В апреле 2014-го в Славянске она возглавила реактивное артиллерийское подразделение.

«ПОЛУЧИТЕ, МУЖИКИ!»

- Когда началась моя карьера в армии, я услышала в свой адрес фразу: «Что с нее возьмешь, она женщина». Я тогда подумала: «Ах так! Ну нате, получите, мужики! Я вам докажу, что я могу больше и лучше, чем вы». Можно быть биологически мужчиной и носить юбку, а можно быть биологически женщиной, но с мужским характером. Пол никак не влияет на работу, – так говорила Корса, когда ее спрашивали о том, «как все начиналось».

Подразделение, которым она командовала обеспечивало работу реактивных систем залпового огня «Град». Из них били по артиллерийским батареям ВСУ.

- Умелое использование такого орудия гарантирует половину победы, – говорила Корса.

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью

Несмотря на погоны, сильный характер и стальной стержень, Ольга всегда оставалась женственной.

- Женщина-военный – это не значит страшная грязная образина с обкусанными ногтями, и не мужик в юбке. У меня есть личный состав, который ежеминутно меня оценивает. И тут ни в одном пункте нельзя не соответствовать, - рассказывала в одном из интервью «Комсомолке» Ольга Качура. - Логика проста – если наплевать на себя, на все остальное и подавно. Не надо красных ногтей, намазанных губ, все должно быть подтянуто, начищено, аккуратно. Каков поп таков и приход. Мое подразделение называется «Корса» - и это мой позывной. Уже никто не различает, где я, где моя фамилия, где мой позывной. Я не требую от подчиненных больше, чем от себя. Пришли служить в «Корсу»? Извольте соответствовать.

Ольга любила рыбалку, считала, ее идеальным отдыхом.

- Если можно провести время на каком-то водоеме, половить рыбу, сварить уху – это самый лучший отдых. Рыбалка – это не про добывание еды. Рыбалка – это про приведение мыслей в порядок. Рыбалка – это чтобы человек морально и физически отдохнул. Слился с природой. Рыбу можно и в магазине купить и сварить уху. И на поплавок смотреть не скучно. Пока смотришь на поплавок – мозги не отключаются. Работают. Это время, чтобы все неспешно обдумать, принять решение, все «разложить по полочкам». На рыбалке все мелкое уходит, никто не отвлекает, все проясняется.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

В мае 2022-го Ольга Качура была награждена Георгиевским крестом II степени. Ее подразделением тогда уничтожило немало противников и украинской боевой техники, включая натовские образцы. Это помогла силам русской коалиции выполнить боевые задачи в районе Троицкого, Новоселовки, Верхнеторецкого и Попасной.

3 августа глава ДНР Денис Пушилин присвоил Корсе звание Героя ДНР, посмертно.

- Это огромная потеря для всех нас. От имени жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны, - сказал он.

На следующий день указ о присвоении ей звания Героя России подписал Владимир Путин.

Корса была единственной в Донбассе женщиной- командиром подразделения реактивной артиллерии. Она сражалась с украинскими боевиками на самых опасных направлениях.

У Ольги - двое взрослых детей: дочь Алена, которая последние три года служила в дивизионе мамы по контракту, и приемный сын Сергей.

Корса мечтала о мире и делала все для его приближения, все для победы. После разгрома противника она планировала закончить учебу в Донецкой аграрной академии, а затем совмещать госслужбу и предпринимательство: хотела заняться сельским хозяйством - животноводством.

КРОВАВАЯ ПРОВОКАЦИЯ

4 августа украинские боевики устроили кровавую провокацию – обстреляли из артиллерии район театра «Донбасс Опера», в котором друзья, близкие и все, кто любил Корсу, с ней прощались. В результате обстрела Донецка по состоянию на 12:30 в Ворошиловском районе погибли пять человека, еще шесть мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших два сотрудника «скорой помощи». Огонь украинские вооруженные формирования вели со стороны Первомайское, с применением 155-миллиметровой артиллерии.

- Они (украинские боевики, - прим.) хотели помешать нам проводить Корсу в последний путь, обстреляли мирный квартал, убили людей. – говорит Дончанка виктория Любавина. - Но они должны знать, что победа Донбасса все ближе, и каждый ответит за свои преступления. А мы оставим в своей памяти тех, кто приближал эту победу. Корса делала это изо всех сил, мы своих героев не забываем.

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