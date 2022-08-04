Пятеро погибших, шестеро раненых: Украинские боевики нанесли удар по центру Донецка во время прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой

Церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой – легендарной «Корсой» все-таки состоялась. Немного позже. Фото: Скриншот видео РИА «Новости»

Сегодня, 4 августа, украинские боевики совершили поистине кощунственный акт. Армия Киева нанесла артиллерийский удар по центру Донецка около 10:20 по местному времени. Обстрел произошел во время церемонии прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой («Корсой»), которая проходила в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко. В результате пятеро погибших, шестеро раненых мирных жителей. И это только предварительные данные.

В центре Донецка настоящий ад – так можно передать обстановку этого утра. 49-летняя женщина погибла на месте - возле гостиницы «Донбасс Палас», которая находится в сотне метров от оперного театра. А на бульваре Пушкина минимум четыре жертвы бомбардировки — из них две женщины и ребенок. Мужчина нашел разорванные тела своей жены и внучки.

- Это внучка моя, а вот – жена моя. Прилетел снаряд, — плачет дончанин. Он не может сдержать эмоции и от горя.

Один из снарядов упал возле гостиницы «Донбасс Палас». Фото: Скриншот видео РИА «Новости»

Уже известно, что ВСУ нанесли удар из гаубиц НАТОвского стандарта со стороны населенного пункта Первомайское. Они прекрасно знали, куда «лягут» 155-миллиметровые снаряды.

Среди пострадавших от обстрела центра Донецка - двое сотрудников скорой медицинской помощи. Фельдшер получил ранение в голову, врач - в ногу.

Под огнем утром оказались и другие районы столицы ДНР. В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по улице Ивана Сусанина погиб 42-летний заключенный. Ранены заключенный и сотрудник учреждения.

А церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой – легендарной «Корсой» все-таки состоялась. Немного позже.

О гибели замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона полковника Ольги Качуры стало известно 3 августа. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики.

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью. Фото: t.me/pushilindenis

- Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики Ольге Сергеевне Качуре, – отметил руководитель Республики.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что «Корса» начала свой боевой путь со Славянска в апреле 2014 года. До этого Ольга Сергеевна 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела МВД.

Сегодня стало известно, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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