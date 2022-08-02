Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов Республики

Запрещенную мину «Лепесток» можно спутать с игрушкой. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Дистанционно минируя противопехотными минами «Лепесток» города и села ДНР, украинские боевики не просто воюют с мирными жителями. Они выбирают своими мишенями детей Донбасса.

Запрещенную мину «Лепесток» можно спутать с игрушкой. Такие «игрушки» категорически нельзя брать в руки и даже подходить к ним. «Лепестки» взрываются и при нагревании на солнце. А так запрещенная мина детонирует при нажатии на нее с усилием всего лишь в 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком.

- В условиях городской застройки этот тип оружия неизбирательного действия представляет особую угрозу именно для несовершеннолетних. Данные мины запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года («Оттавской Конвенцией»). Положения данного документа предусматривают следующее. Во-первых, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах: не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Во-вторых, каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции.

Напомню, что Украина ратифицировала этот договор 27 декабря 2005 года, а 1 июня 2006 года он вступил в силу. Несмотря на взятые обязательства, Киев не только не выполнил их, но и использует запрещенные мины «Лепесток» против мирного населения, - рассказала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Дарья Васильевна уведомила о вопиющих фактах Главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер.

- Настаиваю, что международное сообщество должно их не только зафиксировать, но и дать соответствующую правовую оценку с принятием необходимых мер реагирования. В противном случае – публично объяснить, почему организация, ответственная за поддержание мира и безопасности на планете, отставляет без внимания умышленные противоправные действия Украины, направленные на калечение и убийство гражданского населения Донбасса, - сказала Дарья Морозова.

Омбудсмен Республики призвала граждан проявлять максимальную бдительность, в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно обращаться в МЧС по номеру «101». Ни в коем случае не пытайтесь ликвидировать мину собственноручно, предупредите окружающих и ждите приезда саперов.

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