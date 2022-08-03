Глава ДНР присвоил Ольга Качуре («Корса») звание Героя ДНР посмертно

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью. Фото: t.me/pushilindenis

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно присвоил звание Героя ДНР Ольге Сергеевне Качуре с позывным «Корса». Соответствующий Указ №432 вступает в силу со дня его подписания, то есть с сегодня.

— Заместителю командира реактивного артиллерийского дивизиона (по организации ведения боевых действий) войсковой части 08803 Управления Народной милиции ДНР гвардии полковнику Качуре Ольге Сергеевне посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, — сказано в документе.

О гибели Корсы сообщил сегодня глава администрации Горловки Иван Приходько. Глава ДНР выразил соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что она начала свой боевой путь со Славянска в апреле 2014 года. Ольга Сергеевна 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции.

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