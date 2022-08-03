В ДНР погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура, позывной «Корса»

В ДНР погибла Ольга Качура. Фото: личный архив Ольги Качуры

В Донецкой Народной Республике трагически погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона, гвардии полковник НМ ДНР Ольга Качура, с позывным «Корса». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса! – написал мэр.

Приходько отметил, что Ольга Качура – почетный гражданин Горловки.

- Все эти звания и титулы, народная любовь и уважение сослуживцев – лишь малая часть ее заслуг, - подчеркивает Иван Приходько. - От лица всех горловчан я выражаю искренние соболезнования семье Ольги Сергеевны, всем, кто ее знал и любил. Это невосполнимая утрата для всех нас! Светлая и вечная память нашей Героине!

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