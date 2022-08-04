Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России полковнику Ольге Качуре

«Корса» отличалась стальным характером, мужественностью и стойкостью. Фото: t.me/pushilindenis

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики, Герое России — Ольге Сергеевне Качуре. Сегодня Корсу провожаем в последний путь... – отметил руководитель Республики.

Напомним, о гибели замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Ольги Качуры стало известно 3 августа. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что она начала свой боевой путь со Славянска в апреле 2014 года. Ольга Сергеевна 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела полиции.

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