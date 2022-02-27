Операция по освобождению территории ДНР и ЛНР: Под контроль Республик уже перешло 24 населенных пункта

Операция по освобождению населенных пунктов продолжается. Фото: НМ ДНР

Продолжается операция по освобождению территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Силами ДНР и ЛНР, по данным на 20.30 27 февраля уже установлен контроль над 24 населенными пунктами.

Народная милиция ДНР освободила 18 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины.

Это - Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, Бугас.

- Продолжаем идти победным маршем, освобождая территорию Донецкой области от украинских захватчиков, - говорит заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин. - Наши подразделения продолжают мероприятия по освобождению населенных пунктов, Каменка и Волноваха.

Он отметил, что в свою очередь наши защитники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению.

Операция по освобождению населенных пунктов продолжается. Фото: НМ ЛНР

Под контроль ЛНР перешло восемь населенных пунктов – Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново.

- Максимально продвинуться Народной Милиции ЛНР удалось на направлении Северодонецк/Рубежное — на 56 километров, - об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. - Операция по освобождению территории Республики продолжается.

Жители освобожденных населенных пунктов с радостью встречают защитников Республик. Признаются, что ждали этого восемь лет.

В Станицу Луганскую из Луганска привезли полтонны муки и 1600 буханок хлеба, стоимость которого почти в три раза ниже поставлявшегося украинскими пекарнями – пять гривен за буханку (приблизительно 15 рублей). Населенный пункт только-только перешел под контроль ЛНР, все расчеты там проводились в гривнах. Однако уже скоро сюда зайдет рубль. Тем временем, стало известно, что украинский «Ощадбанк» заблокировал снятие наличных средств с банкоматов в освобожденном от ВСУ поселке Станица Луганская.

Освободительная операция в ДНР и ЛНР продолжаются. В оборонных ведомствах Республик призвали украинских военнослужащих складывать оружие и сдаваться.

- Вы еще можете сохранить свои жизни и вернуться к своим семьям, добровольно отказавшись от выполнения преступных приказов ваших командиров и участия в боевых действиях, - обратились к солдатам ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту применения ВСУ тактических ракетных установок «Точка-У» в Донбассе

Речь идет о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (подробнее)