В освобожденную Станицу Луганскую доставили луганский хлеб – жители довольны его стоимостью

Жители довольны стоимостью хлеба. Фото: ЛИЦ

Из Луганска в освобожденную Станицу Луганскую доставили хлеб. Жители поселка довольны его стоимостью. Об этом с места событий сообщает главный редактор ЛуганскИнформЦентра Сергей Мешковой.

- Предприятие отправило в Станицу Луганскую полтонны муки и 1600 буханок хлеба, стоимость которого почти в три раза ниже поставлявшегося украинскими пекарнями, - говорится в сообщении.

Стоимость одной буханки хлеба – пять гривен (приблизительно 15 рублей).

Жители рассказывают, что когда проникали в Луганск – всегда покупали там хлеб. По их словам, хлеб в столице Республики намного вкуснее.

Раньше в Станице Луганской было две пекарни, сейчас не осталось ни одной. Хлеб в поселок привозили из Петровки и Теплого.

Тем временем в результате украинского обстрела повреждения получил Еленовский комбинат хлебопродуктов. Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден четвертый бункер зернохранилища. Около 50 тонн зерна высыпалось.

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