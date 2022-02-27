Обстрелом ВСУ поврежден Еленовский комбинат хлебопродуктов

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Под прицельный огонь попадают объекты жизнеобеспечения. Так, по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации огня, в результате обстрела повреждения получил Еленовский комбинат хлебопродуктов.

- Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден четвертый бункер зернохранилища. Около 50 тонн зерна высыпалось, - говорится в сообщении. - Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется.

Ранее сообщалось, что результате обстрела украинскими карателями Александровки зафиксированы разрушения храма по улице Горького, 256: повреждено остекление окон и забор, посечены осколками стены.

Сегодня под обстрел украинской армии попала группа журналистов из ДНР, России, Италии и Франции, направлявшихся в недавно освобожденный населенный пункт Николаевку на юге Донецкой Народной Республики

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