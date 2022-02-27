Под огонь украинских «Градов» попала группа журналистов из ДНР, России, Франции и Италии

ВСУ били прицельно. Фото: штаб «ООС»

Сегодня под обстрел украинской армии попала группа журналистов из ДНР, России, Италии и Франции, направлявшихся в недавно освобожденный населенный пункт Николаевку на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на одного из участников происшествия.

Тот отметил, что в поселке на момент обстрела находились съемочные группы каналов НТВ, «Звезда», «Оплот», «Первого республиканского телеканала», а также корреспонденты РИА Новости, итальянский журналист Виторио Ранжелони и документалисты из Франции.

По словам источника, украинская армия дважды нанесла удары из реактивной системы залпового огня «Град». Били целенаправленно - часть снарядов разорвалась вблизи дороги, по которой проезжали журналисты. Пострадавших нет, если не считать посеченного осколками от боеприпасов транспорта.

Сейчас все журналисты эвакуированы в более безопасное место.

Напомним, Николаевка расположена примерно в 25 километрах к югу от Донецка и еще недавно контролировалась ВСУ. Утром 25 февраля Народная милиция ДНР сообщила об освобождении поселка.

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