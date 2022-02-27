Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту применения ВСУ тактических ракетных установок «Точка-У» в Донбассе

В течение последних суток средствами ПВО ДНР были уничтожены пять ракет «Точка-У», фрагменты от которых были обнаружены в жилмассивах Донецка, Иловайска и Амвросиевки. Фото: МЧС ДНР

По факту обстрелов Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе нефтебазы в Ровеньках, были заведены два новых уголовных дела против военнослужащих украинской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Там отметили, что за сутки украинские военные осуществили масштабные обстрелы жилого сектора и объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе. Так, в результате атак киевских силовиков были разрушены 67 жилых домов в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Иловайске, Докучаевске и поселке Марьевка в ДНР, а также в городе Кировск и поселках Голубовское и Донецкий в ЛНР.

В ходе украинских обстрелов были повреждены линии электропередач и газопровод, из-за чего в Голубовском без газа остались 158 домов.

- Кроме того, уже в который раз обстрелам подверглись образовательные и дошкольные учреждения, - подчеркнули в Следкоме.

Также там зафиксировали тот факт, что по нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У», что привело к воспламенению хранящегося там топлива.

Следком России получил доказательства использования Киевом комплексов «Точка-У» в Донбассе. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Кроме того, в результате прямых попаданий в жилые дома и от осколков снарядов ВСУ погибли два мирных жителя Донбасса, и еще 10 человек были ранены.

По всем вышеперечисленным фактам Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье 356 УК РФ - «Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Напомним, ведомство расследует уголовные дела и в отношении высшего политического и военного руководства Украины.

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