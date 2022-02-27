Взрыв на нефтебазе в Ровеньках стал результатом удара ракетой комплекса «Точка-У»

По нефтебазе нанесли удар ракетой комплекса «Точка-У». Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках, стал результатом применения украинскими силовиками ракеты комплекса «Точка-У». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненной информации, возгорание нефтебазы в городе Ровеньки произошло в результате применения вооруженными формированиями Украины тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 26 февраля на нефтебазе в Ровеньках произошел взрыв с последующим возгоранием 200 тонн дизельного топлива. Практически все топливо сгорело. Администрация Ровеньков организовала эвакуацию жителей расположенного у нефтебазы микрорайона.

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