В результате взрыва на нефтебазе в ЛНР произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. Фото: Скриншот из видео

Вечером 26 февраля в Ровеньках прогремел взрыв на нефтебазе, в результате которого произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. Информацию подтвердили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По предварительной информации, есть пострадавшие.

- Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется, - говорится в сообщении СЦКК.

В данный момент оперативная группа представительства выясняет на месте подробности инцидента.

Также, местные жители сообщают, что спустя время в Ровеньках прогремел еще один взрыв.

Напомним, сегодня под угрозой взрыва оказалась также нефтебаза в Донецке. Украинские военные предприняли попытку уничтожить хранилище - уже второй раз за последние двое суток. В пятницу нефтебаза подверглась артиллерийскому удару ВСУ. Был поврежден трубопровод, и хранилище загорелось. Сегодня украинские войска хотели поразить объект из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Но на подлете к цели силами ПВО ДНР ракета была сбита. Обломки от нее пробили резервуары с 230 кубометрами топлива. К счастью, возгорания не случилось, на месте происшествия работали расчеты МЧС.

Тем временем, напряженная обстановка сохраняется и в ДНР. Весь вечер жители столицы сообщают об обстрелах.

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранения получила мирная жительница 2006 года рождения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 г.р. – минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области, - говорится в сообщении.

Читайте также

Дарья Морозова: Применение армией Украины в Донбассе тактических ракетных комплексов «Точка-У» нарушает Женевскую конвенцию

В связи с этим омбудсмен Республики направила официальные письма в международные организации (подробнее)