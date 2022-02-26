Дарья Морозова: Применение армией Украины в Донбассе тактических ракетных комплексов «Точка-У» нарушает Женевскую конвенцию

Омбудсмен напомнила, что за преступные приказы украинским командирам придется отвечать. Фото: ombudsman-dnr.ru

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова направила официальные письма в адрес международных организаций. Причиной обращения стало применение армией Украины в Донбассе тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Уточняется, что за сутки по территории Республики из указанного вида вооружения ВСУ произвели четыре пуска. Две ракеты были сбиты силами ПВО ДНР над действующей нефтебазой в Донецке, еще две - в районе Иловайска и Амвросиевки.

- Если бы не сработали ПВО, от попадания в цель и последующей детонации количество жертв среди мирного населения исчислялось бы сотнями, а площадь поражения - километрами, - подчеркнула Дарья Морозова.

По словам омбудсмена, применения оружия массового поражения нарушает нормы Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. О данном инциденте она доложит в письмах международным организациям.

- Я бы также хотела напомнить преступникам из числа ВСУ о том, что все данные факты мы фиксируем, а в свете последних событий суд над вами приближается, - заявила омбудсмен.

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