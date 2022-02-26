Обстрел Киевского района Донецка: Ранена девушка 2006 года рождения

В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранения получила мирная жительница 2006 года рождения. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 г.р. – минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области, - говорится в сообщении.

По оперативной информации представительства ДНР в СЦКК, по состоянию на 21.00 в Киевском районе столицы зафиксированы повреждения по ул. Гаражная, 4 – повреждены склады; ул. Политбойцов, 10 – повреждена котельная; ул. Миронова, 5, кв.15 – зафиксировано попадание снаряда в квартиру.

Также перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление.

- Зафиксировано повреждение подстанции «Маяк», в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии. Частично удалось переподключить на резервные линии, - рассказали в Представительстве.

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